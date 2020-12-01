Украинский депутат рассказала о катастрофической ситуации в ВС страны

Киев, 1 декабря. Положение дел в Вооруженных силах Украины оставляет желать лучшего. Складывается впечатление, что действующая власть взяла курс на подрыв боеспособности ВС.

Такое мнение в рамках согласительного совета высказала депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко. План военного бюджета на будущий год предполагает всего 117 млрд гривен, что свидетельствует о понижении предполагаемых расходов на 1,5% от установленных законодательно 5%.

«И в связи с этим мы требуем... отставки... — министров здравоохранения и вооруженных сил — как некомпетентных, которые работают на ликвидацию армии и системы охраны здоровья», — отметила политик.

С начала пандемии на Украине уволились порядка 34 тыс. медицинских сотрудников. Массовый уход работников связан с отсутствием своевременных антикоронавирусных мер и нежеланием правительства помогать системе здравоохранения. В местных больницах нет кислорода, индивидуальных защитных средств, страховок и доплат.