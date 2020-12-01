Поклонники Водонаевой шокированы внешним видом ее матери

Москва, 1 декабря. Поклонники Алены Водонаевой позавидовали внешнему виду ее мамы Ларисы, показавшей идеально стройные длинные ноги.

Звезда телепроекта «Дом-2» поздравила родительницу с Днем матери на своей странице в Instagram, опубликовав несколько снимков 58-летней мамы. Блогер дала понять, что гордится матерью. Она счастлива, что унаследовала от нее красоту и стройность.

«Спасибо нашим мамам за все. Благодарю тебя, Ма, и очень люблю», — подписала она снимок.

На одном из фото Лариса Валентиновна запечатлена в полный рост, в юбке-карандаше и яркой красной блузке. Туфли на шпильке отлично подчеркивают длинные ноги женщины. Подписчики пришли в восторг от красоты Ларисы, оставив сотни восторженных комментариев.

«Теперь я вижу, в кого такие брови фантастические у тебя. Мама красивая безумно», — пишет Мария Зайцева из группы «2Маши».

«Тот случай, когда поговорка: «Яблоко от яблони недалеко падает», звучит не как оскорбление, а как самый мощный комплимент!» — добавила liza.fairytale.

«С ума сойти, неземная женщина», — отметила g.a.l.o.c.h.k.a_a.f.a.13.

Чуть позже Водонаева окончательно шокировала подписчиков, опубликовав совместное с мамой видео. Две дамы в салоне красоты проходят перед камерой. Обе одеты в облегающие кожаные брюки и стильные черные топы.

«Идем с Ма записываться на «ноготочки». Мамины ноги — это лучшая реклама кожаных брюк», — подписала запись телеведущая.

Поскольку и теледива и ее мама были в масках, не все поклонники сразу смогли распознать — кто из них кто. Делая комплименты матери Водонаевой, большинство подчеркнули, что женщин невозможно различить.

«Ничего себе, у мамы фигура еще круче, чем твоя», — выразила мнение многих ksuuwa в комментариях.

Недавно Водонаева устроила поклонникам ретро-вечер, опубликовав фотографии разных лет. Артистка показала подписчикам, как она выглядела в 10, 14, 19 и 35 лет, передавал A42.ru. Больше всего подписчикам понравились снимки, где экс-участнице «Дома-2» было всего 16 лет. По мнению большинства, девушка очень напоминает набоковскую Лолиту.