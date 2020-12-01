Оружие для убийства иранского ядерщика контролировалось через спутник

Тегеран, 1 декабря. Оружие, использованное для убийства иранского ученого Мохсена Фахризаде, управлялось через спутник. Об этом СМИ сообщил осведомленный источник.

Ядерщик погиб несколько дней назад в иранской столице. В результате покушения специалист получил тяжелое ранение. Вскоре после инцидента он умер в больнице.

Позднее в министерстве обороны страны подтвердили причастность погибшего ученого к ведомству. Фахризаде занимал пост руководителя организации исследований и инновации. Кроме того, ранее он был назначен заместителем главы Минобороны Ирана, отметил председатель парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф.

«Использованное в убийстве оружие израильского производства контролировали при помощи спутника», — уточнил собеседник СМИ.

МИД России накануне резко осудил убийство иранского ученого. В ведомстве подчеркнули необходимость наказания виновных в преступлении.