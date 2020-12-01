Диего Марадона с кубком в руках может появиться на купюрах в Аргентине

Буэнос-Айрес, 1 декабря. Аргентинцы обратились к властям страны с предложением изобразить портрет футболиста Диего Марадоны на денежной банкноте в 10 тыс. песо.

Поклонники экс-нападающего сборной Аргентины запустили в одной из соцсетей кампанию, цель которой убедить местных властей поместить портрет легенды футбола на купюры.

По задумке авторов инициативы, банкноты будут выполнены в бело-голубых цветах, как и аргентинский флаг, а в центре появится молодой Марадона вместе с выигранным трофеем. Сейчас на купюре в 10 тыс. песо изображен политик Мануэль Бельграно.

Экс-игрок «Наполи» и «Барселоны» Диего Марадона скончался 25 ноября на 61-м году жизни. Исследовавшие его тело врачи установили, что причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.