Королева Елизавета II может назначить принца Чарльза официальным регентом

Лондон, 1 декабря. Принц Чарльз все чаще выполняет ряд обязанностей британской королевы Елизаветы II. Это наводит на мысль о скором возможном уходе монарха с престола.

Елизавета II может назначить принца Чарльза официальным регентом, однако продолжит выполнять ряд обязанностей главы престола. Уже сейчас ее наследник выполняет большую часть бумажной работы, отметила королевский эксперт Луиза Чуни.

«Конечно, заменить ее будет очень трудно, заменить ее в сердцах людей будет невозможно», — добавила она.

В молодости Елизавета II пообещала править престолом до конца своей жизни. Такое заявление она сделала в 1947 году, когда ей был 21 год. В связи с этим многие эксперты считают, что королева выполнит свою клятву и не уйдет с поста.

Королева Елизавета II продолжает общение со своим внуком принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Ради этого она даже освоила приложение для видеочатов Zoom.