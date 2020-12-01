Следствие расследует таинственную смерть экс-оператора группы t.A.T.u

Москва, 1 декабря. Бывший оператор музыкальной группы t.A.T.u Валентин Матвеев был найден мертвым в своей квартире. Его тело нашла сестра через две недели после смерти.

Следователи по итогам проведенных мероприятий пришли к выводу, что мужчина свел счеты с жизнью. Однако теперь появилась версия об умышленном убийстве Матвеева.

Согласно одной из неофициальных версий, мужчину могли убить из-за любовной связи с певицей Еленой Катиной. Сама артистка опровергает эту информацию. Она заявляет, что почти не помнит Матвеева, так как он проработал в коллективе совсем недолго. При этом Юлия Волкова отмечает, что хорошо помнит бывшего оператора группы.

Продюсер t.A.T.u Иван Шаповалов рассказал о странном звонке некого фаната незадолго до смерти Матвеева. Звонивший пытался узнать адрес и личные данные убитого оператора.

Сотрудник Федеральной службы охраны был найден мертвым на своем рабочем месте в Москве. Сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием его смерти.