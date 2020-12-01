Правительство РФ ужесточило надзор за тратой денег на нацпроекты

Москва, 1 декабря. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин усилил контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных на национальные проекты.

Глава правительства подписал постановление, согласно которому проектным комитетам и кураторам национальных проектов ограничат «возможность изменения бюджетной росписи в последний месяц 2020 года», передает URA.RU. Крайний срок для них обозначен 1 декабря. Исключение сделали только для инфраструктурных проектов и субсидий в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», где ограничение будет действовать до 15 декабря.

Документ также запрещает использовать выделенные на нацпроекты деньги на другие цели. Таким образом будет ужесточена «бюджетная дисциплина».

Как сообщал ФАН, на прошлой неделе эксперты при Госдуме запустили онлайн-опрос граждан по реализации нацпроектов в моногородах. В течение месяца жители таких населенных пунктов смогут рассказать о ключевых проблемах своего муниципального образования, предложить изменения по улучшению качества жизни на сайте promonogoroda.ru.