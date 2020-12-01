Sony планирует выпустить бюджетную версию PlayStation 5

Москва, 1 декабря. Японская компания Sony выпустит бюджетную консоль PlayStation 5 Lite. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на инсайдера.

По информации источника, выпуск дешевой модели PS5 решит проблему с дефицитом на игровую приставку нового поколения. Кроме того, она будет более доступной по цене для широкой аудитории. Технические характеристики консоли на данный момент держатся в секрете, однако предполагается, что PlayStation 5 Lite появится на рынке во второй половине следующего года.

Последнее поколение приставок Sony поступило в продажу в России 19 ноября. Устройство можно приобрести в двух вариантах: с оптическим приводом и без него. Стоимость PlayStation 5 начинается от 37,9 тыс. рублей.