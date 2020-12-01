Вера Брежнева показала дизайнерский интерьер своего особняка

Москва, 1 декабря. Певица Вера Брежнева начала украшать свой роскошный особняк к новогодним праздникам.

Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе женаты уже пять лет. Недавно пара отметила годовщину своей совместной жизни. Вокруг супругов ходило множество слухов, многие из которых касались якобы измен Меладзе. Однако сама Брежнева только смеялась над этими догадками.

Во время режима самоизоляции певица часто публиковала совместные фотографии с мужем. А осенью она отправилась в Киев, чтобы принять участие в съемках нескольких программ и встретиться с родными. Недавно Брежнева вернулась в Москву к супругу.

По приезде в Россию артистка закатила яркую вечеринку в честь первой годовщины своего косметического бренда. Для мероприятия она сняла президентский номер в известном московском отеле. Для вечеринки Брежнева выбрала свитер ярко-желтого цвета, белые брюки и удобные ботинки.

Роскошный особняк Веры Брежневой расположен на территории поселка Новая Рига. Средний ценник на недвижимость там составляет от 50 до 70 миллионов рублей. Соседкой певицы является экс-супруга Эмина Агаларова Алена Гаврилова.

Недавно Брежнева решила продемонстрировать фанатам свое жилище. Гостиная дома выполнена в пудровом и коричневом цветах. В качестве основных источников света выступают огромные панорамные окна. В особняке певицы есть камин, рояль, несколько диванов и отдельная зона с обеденным столом.

Многие привыкли видеть Веру Брежневу блондинкой с небрежными локонами. Певица объяснила, почему не меняет прическу уже почти два десятка лет.