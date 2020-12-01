Подросток-националист из Полтавы снял убийство мужчины на видео

Полтава, 1 декабря. Молодой украинец до смерти избил 46-летнего мужчину. Свои зверства подросток снимал на камеру мобильного телефона.

Преступление было совершено днем 13 октября на остановке общественного транспорта в Киевском районе Полтавы. Следствие установило, что 16-летний молодой человек ударил мужчину, в результате чего тот скончался.

На видео несовершеннолетний злоумышленник называет себя членом «Нацдружины». Он заявляет, что избитый якобы находится под воздействием наркотиков, после чего грозится вызвать полицию.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по факту убийства по неосторожности. Сейчас он находится под домашним арестом. Свою вину молодой человек признавать отказался.

Недавно в Петербурге безработный мужчина до смерти избил своего отца-пенсионера. Пожилой мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии, однако врачи не успели спасти ему жизнь.