Депутаты в Закарпатье на присяге исполнили гимн Венгрии вместо украинского

Киев, 1 декабря. Опубликовано видео исполнения венгерского, а не украинского гимна депутатами Сюртовской территориальной общины в Закарпатской области.

Глава Сюртовской объединенной громады тоже исполнил венгерский гимн. Он не в первый раз становится объектом внимания украинских журналистов. Прежде сообщалось, что чиновник убеждал во враждебном отношении украинцев к венгерским гражданам.

На Украине отрицательно восприняли действия депутатов Закарпатского региона во время присяги.

«Безнаказанность порождает новые преступления. В день достоинства и свободы Украины в Сюртовской ОТГ принимали присягу и пели венгерский гимн. Получается, что присягали на верность соседнему государству?» — пишут возмущенные украинцы.

Недавно глава Института трансформации общества Олег Соскин предложил сделать гимном Верховной рады песню российского певца Сергея Шнурова.