Дочь Легкоступовой показала странную переписку матери с Фирсовым

Москва, 1 декабря. Родные Валентины Легкоступовой продолжают узнавать новые обстоятельства таинственной смерти артистки. Они винят в трагедии ее супруга Юрия Фирсова.

Дочь исполнительницы Аннета Бриль получила личные вещи матери после того, как Легкоступова впала в кому. Среди вещей были паспорт, кошелек и мобильный телефон певицы. Бриль внимательно изучила гаджет и нашла в нем странную переписку. Сообщения раскрыли тайну знакомства Легкоступовой и Фирсова.

Первая переписка будущих супругов состоялась в социальных сетях. Затем они продолжили общение в другом мессенджере. Во время переписки Фирсов не стал скрывать наличие жены, однако свой брак он назвал простой формальностью. Он заявил, что почти не видится с женой, но продолжает заниматься воспитанием дочери.

Со временем отношения Легкоступовой и Фирсова стали более серьезными, и артистка предложила яхтсмену подать на развод. Певица призналась возлюбленному, что ее не устраивает роль любовницы. Просьба Легкоступовой разгневала Фирсова, и он записал ей матерное аудиосообщение.

«Я глупый лох, развелся на твою провокацию. Уже спланировал все наше проживание. Хоть где, главное вместе», — говорил яхтсмен.

Фирсов в переписке часто предлагал Легкоступовой выпить. Однако артистка настойчиво отказывалась, так как страдала от непереносимости алкоголя. Иногда он присылал ей фотографии молодых девушек и хвастался, что работает с ними. Ему нравилось выводить свою возлюбленную на ревность.

«Понял, ревнуешь. А зря. Хотя ревнуй, держи себя в тонусе», — писал он.

Аннета Бриль уверена в причастности Фирсова к смерти своей матери. До трагедии она почти не употребляла алкоголь, а затем резко ушла в продолжительный запой. Дочь артистки ранее заявляла, что Фирсов постоянно подвергал ее мать психологическому насилию.