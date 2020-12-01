Обнаженная Юлия Ковальчук поздравила подписчиков с днем секса

Москва, 1 декабря. Российская певица и телеведущая Юлия Ковальчук сфотографировалась голой в душе за стеклом. Звезда посвятила свою публикацию теме секса.

Полностью обнаженная Ковальчук приняла эффектную позу, встав боком к камере. Она запрокинула голову назад, раскинув длинные волосы, и согнула одну ногу. На снимке виден лишь силуэт певицы, раскрывающий прекрасные формы звезды.

«С международным днем секса. Секс — это продолжение жизни. Секс — это неотъемлемая часть любви. Секс — это наше здоровье, наша свобода, удовольствие и близость...» — подписала снимок Ковальчук.

Многие поклонники оценили точеную фигуру Ковальчук и ее смелость. По их словам, для своего возраста знаменитость выглядит шикарно.

«Охохо, Юля!!!! Какая ж вы стройненькая!!! Умничка! Так держать!!!», — заявила поклонница.

«Шикарные ноги Юлия! Вы — секси», — прокомментировал фанат.

Однако такие откровения понравились не всем поклонникам, некоторые осудили певицу за пошлые фотографии. Нашлись и те, кому сам праздник показался странным. Ковальчук некоторым критикам ответила в комментариях, сообщив, что день секса учредили ООН и ЮНЕСКО.

«Разве достойная женщина будет такое выставлять... мда, я считала, что ты невульгарщина!» — заявила подписчица.

«Еще тебя голой в ленте не хватало!» — возмутился фолловер.

«Супруг не против таких фото?» — поинтересовалась поклонница.

Экс-солистка группы «Блестящие» нередко публикует в Instagram личные фотографии. Так, недавно она продемонстрировала идеальную фигуру в красном слитном купальнике и получила от подписчиков прозвище «куколки Барби».

Несмотря на смелые снимки и шикарную фигуру «подростка», Ковальчук совсем недавно отметила 38-летие. В день своего рождения певица призналась, что испытала серьезное эмоциональное потрясение, так как не смогла поверить в близость своего сорокалетия. По словам звезды, на данный момент она не разобралась, на какой возрастной стадии находится.