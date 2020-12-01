Сенатор Бибикова объяснила причину выплаты двух пенсий в декабре

Москва, 1 декабря. Пенсии за январь выдадут досрочно россиянам, которые получают средства в почтовых отделениях, рассказала зампред председателя Совета Федерации Елена Бибикова.

Об этом парламентарий заявила в интервью «Парламентской газете». Она отметила, что люди, получающие пенсию в отделении «Почты России» с первого по третье число каждого месяца, в конце декабря смогут получить всю заявленную январскую сумму. Бибикова заявила, что такая практика действует уже много лет.

Она добавила, что все почтовые отделения России начнут работу в штатном режиме начиная с 4 января.

Недавно Правительство РФ сообщило об индексации пенсий в 2021 году и пояснило, какая именно категория пенсионеров получит надбавку к выплатам.