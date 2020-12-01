Резник признался, что ему с деньгами помогают Галкин и Пугачева

Москва, 1 декабря. Знаменитый поэт Илья Резник признался, что вынужден обращаться за финансовой помощью к друзьям.

На фоне огромного количества жалоб российских звезд на «безденежье» Резник возмутился попытками некоторых из них добиться помощи от государства. Знаменитый песенник посоветовал «нуждающимся» продать элитную недвижимость и жить на эти деньги. По словам Резника, сам он не может похвастаться большими доходами, для них с женой Ириной пандемия коронавируса почти ничего не изменила.

«Как жили на подаяния, так и живем. У нас есть близкие и дорогие сердцу друзья: Сергей и Константин, к которым мы периодически обращаемся за помощью на хлеб насущный. Они воцерковленные люди, всегда помогают. Когда очень трудно, я звоню Аллочке с Максимом», — сообщил поэт.

Как уточнил артист, речь идет об Алле Пугачевой и ее супруге Максиме Галкине, которые «присылают поддержку» в самые тяжелые моменты. В частности, рассказал артист, последний раз к ним пришлось обращаться 18 июня, в день рождения Галкина.

«Сидели в Крыму без денег и без моих лекарств. Из-за этого совершенно забыли про праздник Максима. Оказалось, что ровно год назад, в этот же день, мы обращались к ним за помощью: тогда нам требовались средства, чтобы оплатить срочную операцию маме Иры. Алла не отказала и в тот раз, и сейчас они перевели средства сразу», — рассказал Резник.

По его словам, «Максим так хохотал», когда второй год подряд к нему обратились именно в день рождения.

Резник стал не первым, кто высмеял российских артистов из-за их жалоб на недостаточный заработок в период пандемии. Как передавал URA.RU, российский комик, участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников исполнил шутливую песню, в которой рассказал, как «бедные» звезды шоу-бизнеса «только раз в неделю» едят икру, а их Bentley ржавеет в гараже.