Российские ритейлеры назвали самые ходовые товары в преддверии праздников

Москва, 1 декабря. Российские ритейлеры расширяют ассортимент на некоторые товары из-за ожидания повышенного спроса в новогодние праздники.

Из-за пандемии коронавируса большинство россиян проведет предстоящие праздники в России, а действующие во всех регионах запреты заставят их провести больше времени дома. Поэтому они охотнее будут баловать себя продуктами средней и высокой ценовой категории. Как сообщают «Известия», ритейл ожидает повышенного спроса на чай, кофе, алкоголь, а также на праздничные товары, пиротехнику и товары для дома.

Представители крупнейших сетей, «Магнит», «Лента», «Ашан», сообщили, что наращивают к праздникам предложения чая, кофе, декора и украшений к празднику, а также кухонных аксессуаров.

«Спрос на товары будет повышенным. Поэтому в компании ожидают хорошие продажи перед Новым годом и после него», — цитирует URA.RU гендиректора «Магнита» Яна Дюннинга.

Ритейлеры ожидают еще одной тенденции: в этом году из-за сокращения доходов, россияне, вероятно, перераспределят новогодний бюджет в пользу продуктов, отказавшись от излишних покупок непродовольственных товаров.