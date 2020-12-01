Киану Ривз опробовал одну из самых ожидаемых игр 2020 года до ее релиза

Москва, 1 декабря. Популярный голливудский актер Киану Ривз получил доступ к игре Cyberpunk 2077 до ее выхода и положительно отозвался о ней.

Актер пришел в восторг от ролевого приключения, сообщил исполнительный директор польской студии CD Projekt RED Адам Кичиньский. Он также признался, что не знает, прошел ли Ривз игру до конца, передает A42.RU.

Киану Ривз сыграл одну из главных ролей в видеоигре Cyberpunk 2077. Он предстал в образе байкера Джонни Сильверхенда, подарив своему персонажу внешность, голос и движения.

Исполнитель роли Нео во франшизе «Матрица» был «пойман» папарацци по дороге на съемки. Поклонники с трудом узнали звезду, поскольку Ривз расстался со своими волосами, побрившись почти налысо.