Режиссер «Твин Пикса» создаст новый сериал для Netflix

Москва, 1 декабря. Культовый американский режиссер Дэвид Линч снимет новый проект для стримингового сервиса Netflix. Кроме того, Линч выступит в роли сценариста нового сериала.

Продюсером шоу станет Сабрина С. Сазерленд, с которой она вместе с Линчем работала над популярным сериалом «Твин Пиксом», передает A42.RU.

Официальное название проекта пока держится в секрете, но известно его рабочее название — «Глициния». Съемки планируется начать в мае 2021 года на студии Calvert Studios. Сам Линч пока никак не прокомментировал данную информацию,

Популярный российский анимационный сериал «Маша и Медведь» попал в число номинантов на звание «Самый востребованный детский сериал». Он появился на экранах в 2009 году и завоевал внушительную фан-базу не только в России, но и во многих странах мира.