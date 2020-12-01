Начались съемки сериала «Соколиный глаз» киновселенной Marvel

Лос-Анджелес, 1 декабря. Студия Marvel и потоковый сервис Disney+ начнут съемки сериала «Соколиный глаз» уже во вторник.

Как сообщает Screen Rant, съемки сериала начнутся 2 декабря в Нью-Йорке. Изначально в Marvel объявили, что «Соколиный глаз» выйдет на Disney+ уже в 2021 году, а съемки стартуют в июле 2020 года. Однако это было до того, как COVID-19 изменил планы и график производства картины.

Сколько съемочная группа пробудет в Нью-Йорке пока неизвестно, основной базой для шоу должна стать Атланта, штат Джорджия.

СМИ называют начало съемок «Соколиного глаза» важным фактором, поскольку ранее оказались заморожены несколько других проектов Marvel Studios, включая сериал «Локи». Таким образом, сейчас в производстве находятся три сериала по вселенной «Мстителей»: «Сокол», «Зимний солдат» и «WandaVision». Студия Marvel также сейчас занимается съемками полнометражных фильмов «Человек-паук-3» и «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия».

Disney+ Hawkeye show gonna be doing some filming in downtown Brooklyn next week. pic.twitter.com/J2bWdr9TQ4 — Chris Welch (@chriswelch) November 26, 2020

Неделей ранее исполнительный вице-президент Marvel Studios Виктория Алонсо сообщила, что киностудия не собирается воскрешать Железного человека — персонажа Роберта Дауни — младшего. По ее словам, история Тони Старка завершена.

Смерть Железного человека показана в фильме «Мстители. Финал», в котором Тони Старк, воспользовавшись перчаткой Таноса, хочет остановить его войско, но не справляется с силой камней бесконечности и, произведя щелчок, погибает.

Как сообщал URA.RU, стриминговый сервис Netflix выдвинет умершего актера Чедвика Боузмана на премию «Оскар». Исполнителя роли Черной Пантеры в киновселенной Marvel предлагается наградить за лучшую мужскую роль в биографическом фильме «Ма Рейни: Мать блюза».