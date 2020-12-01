Военные ВС Азербайджана вошли в Лачинский район

Баку, 1 декабря. Вооруженные силы Азербайджана вошли на территорию Лачинского района. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Минобороны республики.

Это последний из трех районов, о передаче которых говорится в трехстороннем заявлении Баку, Еревана и Москвы. До этого под контроль Азербайджана перешли Агдамский и Кельбаджарский районы.

«Подразделения азербайджанской армии 1 декабря (по местному времени) вошли в Лачинский район», — сказано в сообщении ведомтсва.

Совместное соглашение о полном прекращении огня в карабахской зоне конфликта вступило в силу с 10 ноября. Согласно документу, все вышеперечисленные территории должны были перейти Баку до 1 декабря.

Накануне министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян провел переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу. Главы ведомств обсудили послевоенную ситуацию в Карабахе.