Курс биткоина вновь бьет рекорды

Москва, 20 ноября. Криптовалюта биткоин в ходе торговой сессии 30 ноября побила рекорд 2017 года, подорожав на 8,4%.

Стоимость биткоина в ходе торгов поднималась до 19 786,24 долларов. Таким образом криптовалюта побила рекорд декабря 2017 года, когда ее курс составлял 19 783,21 долларов.

За 2020 год курс биткоина вырос почти втрое, а с начала сентября — на 97%.

Эксперты называют несколько причин подорожания криптовалюты. Одна из них — недостатки традиционных платежных систем. Биткоин в этом смысле рассматривается как наиболее эффективное средство накопления.

Практикующий астролог Иван Горский в рамках эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», говоря о прогнозах на 2021 год, подчеркнул перспективность криптовалюты и рекомендовал вложить свои сбережения именно в эту сферу.