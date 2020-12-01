В Алеппо начат сбор подписей за возвращение провинции Хатай в состав Сирии

Сирийские студенты при поддержке некоммерческих организаций запустили кампанию по сбору подписей за возращение в состав арабской республики турецкой провинции Хатай. Как проходит акция в провинции Алеппо — читайте в материале специального корреспондента ФАН.

Провинция Хатай (ранее — Искендерун) вошла в состав Турции по итогу референдума в 1939 году. Народному голосованию предшествовали многолетнее переселение в регион тюрков, а также притеснение местных жителей, которые под давлением уезжали.

Как считают организаторы акции, провинция Хатай была присоединена к Турции незаконно, поэтому они намерены добиться справедливости, отправив свои требования в Международный суд.

Глава Общества Искендерун в Алеппо Шахин аль-Хаджи сообщил, что результаты референдума в 30-х года прошлого века были не честными, поэтому провинция должна вернуться под контроль Сирии.

«Мы запустили эту кампанию по сбору подписей с целью того, чтобы добиться справедливости. Организованный в провинции Искендерун референдум был тогда сфальсифицирован Турцией при содействии Франции», — рассказал он.

Шахин аль-Хаджи отметил, что история с захватом турками сирийских земель продолжается и сейчас — теперь уже на северо-западе и северо-востоке арабской республики.

«Анкара действует в рамках той же самой политики тюркизации общества для последующей аннексии территорий. Все это делается, чтобы разрушить самобытность сирийского народа», — уверен глава Общества Искендерун в Алеппо.

Давление на руководство Турции и международное сообщество должно принести результат, считают организаторы сбора подписей. Но чтобы добиться успеха в возвращении Хатая, по их мнению, нужно обращать внимание и на происходящее сейчас в провинциях Идлиб, Алеппо и Хасака.

Сегодня значительная часть территорий северных провинций Сирии находится под контролем турецких военнослужащих и связанных с ними боевиков из состава «Сирийской национальной армии». В регионе регулярно происходят теракты и боестолкновения между террористами. Идет разрушение культурных достопримечательностей, а также оказывается давление на местных жителей. Таким образом турецкое руководство намерено добиться выселения несогласных с их политикой.