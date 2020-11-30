Попавший в Книгу рекордов России Петросян похвастался достижениями

Москва, 30 ноября. Артист Евгений Петросян стал рекордсменом России сразу в двух номинациях за 58 лет карьеры.

На своей странице в Instagram артист разместил видео с церемонии награждения Книги рекордов России. Петросян получил сразу две грамоты за свои достижения: «Наибольшее количество авторских юмористических передач в России» и «Самая продолжительная карьера артиста юмористического (разговорного) жанра в России». Как свидетельствуют грамоты, артист за 58 лет и 65 дней своего творчества выпустил 1441 передачу.

«Выходили на сцену уникальные люди, добившиеся небывалых результатов в своем деле. Пожелаем им больших успехов в дальнейшем (в чем я не сомневаюсь), а нам желаю, чтобы у нас в стране продолжали работать замечать таланты, которых в России много-много!» — подписал видео с награждения юморист.

Чуть позже Петросян опубликовал фотографии с награждения. В частности совместный снимок со Станиславом Коненко — главным редактором и основателем Книги рекордов России. Поклонники юмориста осыпали его в комментариях поздравлениями.

«Поздравляем вас, Евгений Ваганович, радуемся вашим успехам. Так держать», — отметил пользователь Сети.

«Какой вы талантливый и трудолюбивый!» — добавила фанатка.

«Поздравляю Вас! Смотрю все Ваши передачи!» — призналась подписчица.

В последнее время юморист переживает вторую молодость. 75-летний Петросян и его 31-летняя экс-помощница Татьяна Брухунова тайно расписались в Кутузовском ЗАГСе в начале декабря 2019 года. А недавно у пары родился ребенок, которого назвали Ваган, передавал URA.RU.