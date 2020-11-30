Поклонская готова озвучить мнение крымчан на украинских ток-шоу

Москва, 30 ноября. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская призвала начать диалог между Москвой и Киевом на украинских ток-шоу.

«Я готова к этому диалогу. И предлагаю начать его. Масса обсуждений на различных программах, где говорят про нас — крымчан, но нам боятся дать слово в этих передачах. Даже такие монстры своего дела, как Савик Шустер и прочие», — заявила депутат в беседе с РИА Новости.

Поклонская готова в таком случае вынести «вал оскорблений в свой адрес», но начать диалог, по ее словам, будет честно. Парламентарий подчеркнула, что события семилетней давности на Украине зря называют «революцией достоинства», поскольку это был государственный переворот, разделивший людей на украинцев и русских.

«Есть конфликт, и его надо решать, а не разжигать дальше. Есть люди в Украине, которые сегодня ничего не могут сделать с новой идеологией страны после переворота, и они остались один на один с ужасной реальностью», — добавила она.

Крым воссоединился с РФ по итогам проведенного после госпереворота референдума, на котором подавляющая часть жителей полуострова высказалась за вхождение в состав России. Киев продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что крымский вопрос закрыт навсегда, передавал Forpost.

Крымские политики с постоянной периодичностью озвучивают популистские «планы» по возвращению Крыма. В частности, на днях на страницах болгарского издания «Факты» вышла статья о том, что киевские власти, окрылившись успехами Азербайджана в Нагорном Карабахе, рассматривают возможность «возвращения» региона. Комментируя данный текст в интервью ФАН, российский военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин выразил мнение, что если нынешние киевские власти попробуют атаковать российский Крым, то Украина может развалиться на несколько частей.