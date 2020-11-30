Президента Турции обвинили в смерти тысяч людей и попросили уйти в отставку

Анкара, 30 ноября. Заместитель председателя Республиканской народной партии (РНП) Турции Фаик Озтрак заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган виновен в эпидемиологической катастрофе и должен уйти в отставку.

Издание Сumhuriyet опубликовало его заявление, озвученное в рамках пресс-конференции оппозиционной фракции. По словам политика, глава государства несет ответственность за отсутствие необходимых ограничительных мер и распространение пандемии.

Озтрак назвал Эрдогана «гордецом дворца», из-за которого Турция стала одной из самых зараженных стран мира, уступив место только США и Индии. По мнению члена РНП, пост президента не может занимать человек, ложь которого спровоцировала смерти людей.

«В больницах больше не осталось мест, отделения интенсивной терапии переполнены. Кафе и сады медучреждений превращены в полевые госпитали. Реджеп Тайип Эрдоган лгал народу девять месяцев. Из-за сокрытия реальной эпидемиологической картины погибли тысячи наших граждан», — заявил он.

Представитель партии также отметил, что именно лидер республики причастен к фальсификации ежедневной статистики заболевших коронавирусом. Напомним, что Минздрав Турции признался в занижении данных: вместо общего количества случаев заражения COVID-19 в отчетах указывали только госпитализированных пациентов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция семь дней подряд ставит рекорды по приросту зараженных и смертности. К примеру, за минувшие сутки умерло на 45 процентов больше граждан, чем в пик первой волны — 19 апреля 2020 года.