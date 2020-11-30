Военно-воздушные силы Турции ведут разведку на юге Ливии

Триполи, 30 ноября. ВВС Турции начали разведывательную операцию на юге Ливии, сообщает новостной Twitter-аккаунт.

Местные жители стали свидетелями взлета самолета с авиабазы Аль-Ватыя. Воздушное судно выбрало южное направление, предположительно, для изучения местности и позиций Ливийской национальной армии (ЛНА).

أكدت الأنباء استمرار إرسال المحتل التركي للطيران الاستطلاعي من قاعدة #الواطية إلى الجنوب الليبي.#تركيا #ليبيا — أمل الجزيري (@AmalAljazere) November 30, 2020

Ряд источников ранее сообщал, что при поддержке Турции боевики Правительства национального согласия готовят крупную атаку на силы фельдмаршала Халифы Хафтара. Возможная наступательная операция противоречит женевским соглашениям, которые удалось достичь на встрече Совместного военного комитета в формате «5+5» в Швейцарии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о планах Анкары нарушить режим постоянного прекращения огня в Ливии. Такого мнения придерживается аналитик Хусейн Мифтах.