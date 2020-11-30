Бузова под капельницей испугала поклонников

Москва, 30 ноября. Поклонники Ольги Бузовой забили тревогу: певица под капельницей получает сильное лекарство для печени.

В семье Бузовых, вероятно, началась черная полоса. Не успела сестра певицы оправиться после инсульта, сама телезвезда напугала поклонников фото в Stories Instagram, на котором она лежит под капельницей. На столе внимательные подписчики рассмотрели и лекарство, которое принимает Бузова. Оказалось, что препарат назначают при проблемах с печенью. В описании к лекарству значится, что он необходим при хроническом гепатите, циррозе печени, депрессивных синдромах и многих других болезнях.

В Сети же некоторые пользователи заверили, что лекарство принимают и как некий «детокс» для печени. Например, его могут назначать для восстановления органов после коронавирусной инфекции.

Звезда не стала комментировать происходящее. Но показала, что все еще придерживается плотного графика и с утра пораньше в понедельник отправилась тренироваться к новому выступлению на проекте «Ледниковый период».

Певица недавно сообщила, что ее сестра Анна 12 ноября попала в клинику с инсультом. Из-за этого 32-летняя сестра теледивы потеряла чувствительность в правой руке и ноге. Больше всего Анну напугало не асимметричное лицо, а невозможность сказать что-либо своим близким. 28 ноября стало известно, что Анна впервые за 16 дней, проведенных в больнице, отправилась домой на выходные. Ее речь полностью восстановилась, но необходимо еще время для реабилитации.

Незадолго до этого стало известно о травме Ольги Бузовой, которой стало плохо во время тренировки на шоу «Ледниковый период». Из-за выбитого ребра певица во время репетиции номера упала на лед и не смогла подняться самостоятельно.