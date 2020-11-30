Турция готовит истребители F-16 и боевиков ПНС для атаки на юге Ливии

Триполи, 30 ноября. Турция может использовать самолеты F-16 для атаки на юге Ливии, сообщили источники в социальных сетях.

Новостной Twitter-аккаунт сообщил, что боевые машины примут участие в возможном нападении на южные районы североафриканской страны. По словам пользователя, турецкие военнослужащие готовят к возможному наступлению бандформирования, входящие в коалицию «Силы защиты нефтяной инфраструктуры». Последнюю возглавляет Ибрагим аль-Джадран, который тесно сотрудничает с Правительством национального согласия (ПНС).

Ранее военный аналитик Бабак Тагвай предупреждал, что в ближайшее время Турция перебросит на территорию авиабазы Аль-Ватыя истребители F-16. На данный момент Анкара уже доставила в Ливию несколько ударных вертолетов и шесть самолетов.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция также готовит боевиков ПНС к атаке на Сирт.