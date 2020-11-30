Активизацию иностранных наемников зафиксировали в ливийском лагере Хамза

Триполи, 30 ноября. Иностранных наемников перебросили на территорию лагеря Хамза.

Новостной Twitter-аккаунт сообщил, что сирийских боевиков доставили на военный объект в 15 км к югу от столицы Ливии. Однако причину смены дислокации джихадистов автор публикации не уточнил.

Лагерь Хамза контролируют силы Правительства национального согласия (ПНС), он находится неподалеку от аэропорта Триполи. Примечательно, что именно на этот аэродром прибывают турецкие самолеты, которые доставляют сирийских наемников и военную технику.

Федеральное агентство новостей сообщало, что ООН назвала Турцию центром переброски наемников. Ранее Анкара доставила 90 боевиков из Мисураты в лагерь Аль-Рахба, где их обучают и готовят к атакам против Ливийской национальной армии (ЛНА).