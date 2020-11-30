Кража бензовозов в Триполи парализовала работу нескольких АЗС

Триполи, 30 ноября. Глава Ассоциации топливных перевозок Ливии Варай Манкуш объявил о «полной парализованности» нескольких автозаправочных станций.

Издание Almarsad сообщает, что члены местных бандформирований угнали три бензовоза за последнюю неделю. Это привело к остановке работы столичных АЗС от моста Аз-Захра до Аль-Азизии.

Директор заправочной станции в районе Аль-Фарнадж на западе Триполи Валид Лафи добавил, что поставки топлива от Brega Petroleum Marketing прекратились. Причиной этого стала забастовка водителей. Они отказались заниматься доставкой бензина, поскольку функционеры Правительства национального согласия (ПНС) не обеспечивают безопасность перевозчикам.

Напомним, что в конце октября 2020 года Национальная нефтяная корпорация (ННК) сняла статус форс-мажора с месторождений Ливии. Тогда же возобновилась добыча и экспорт ресурса. Так, «черное золото» вновь оказалось на перерабатывающих заводах, и страна начала медленно выходить из топливного кризиса.

Однако этому процессу помешали члены радикально-исламистских группировок, которые угоняют бензовозы. В то же время, триполитанские «власти» не обеспечивают безопасность дорог в регионе, из-за чего страдают мирные жители.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики ПНС и чадские наемники грабят ливийцев южнее столицы. Также очевидцы уличили террористов в воровстве бензина.