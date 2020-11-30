Ливийский парламентарий рассказал о борьбе с «Братьями-мусульманами»

Тобрук, 30 ноября. Член Палаты представителей от Тархуны Мухаммад Абани считает, что ливийские парламентарии должны объединиться из-за угрозы со стороны «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в РФ).

В интервью для издания Yes Libya политик рассказал, что экстремисты подрывают процесс перемирия в североафриканской стране. По его словам, влияние джихадистов негативно сказывается на Ливии. К примеру, «Братья-мусульмане»1 стали участниками форума в Тунисе, который прошел под эгидой Организации Объединенных Наций.

На мероприятии планировалось принять ключевые решения по организации выборов и формированию новых государственных органов. Однако террористы запугивали, шантажировали и подкупали делегатов, продвигая на ключевые посты нового правительства собственных кандидатов. В связи с этим ливийская общественность признала консультации провальными, а Совет Безопасности ООН расследует дело о коррупции на переговорах.

Абани утверждает, что грядущее совместное официальное заседание Палаты представителей в Гадамесе станет решающим шагом для урегулирования ситуации в североафриканском государстве. По мнению парламентария, оно помешает деятельности «Братьев-мусульман», которых поддерживает исполняющая обязанности главы Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Стефани Уильямс. Именно она допустила до участия в тунисском форуме коррупционеров и членов экстремистских группировок.

Также политик выразил надежду, что встреча законодателей поспособствует созданию конституционно-правовых основ для проведения прозрачных парламентских и президентских выборов, которые запланированы на 24 декабря 2021 года. В заключение он призвал коллег противостоять давлению со стороны экстремистской организации.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава Высшего совета шейхов и старейшин Ливии Мухаммад аль-Мисбахи заявил об аффилированности «Братьев-мусульман» с Правительством национального согласия. Он также призвал племена объединиться, чтобы противостоять джихадистам.

1 Организация запрещена на территории РФ.