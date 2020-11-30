Обнаружение жертв нацистов в Ленобласти обернулось уголовным делом

Санкт-Петербург, 30 ноября. В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения захоронения мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Поисковики, по данным СК РФ, на одном из земельных участков в деревне Новая Буря в Ленобласти обнаружили не менее четырех скелетов. Один из них принадлежал ребенку. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Позднее экспертиза установила, что останки принадлежат людям, погибшим в годы войны. Подняв архивы, следователи выяснили, что в этих местах в 1941 году произошел массовый расстрел мирных жителей во время наступления группы немецкой армии «Север» на Ленинград.

Следователи изучают архивы и расследуют преступления, совершенные в годы Великой Отечественной войны против мирного населения в Гатчине, Луге, Кировске, Тосно, Сосновому бору, Волхове, Кингисеппе и Волосово. Сотрудники СК РФ работают вместе с историками и поисковиками.

Как сообщал неделей ранее ФАН, в рамках проекта «Без срока давности» управлением ФСБ по Республике Крым в государственные архивы Крыма и Севастополя были переданы письма, отчеты и протоколы допросов о преступлениях нацистов на территории совхоза «Красный», который во время нацисткой оккупации полуострова был превращен в концентрационный лагерь. Рассекреченные архивы помогут раскрыть детали преступлений времен Великой Отечественной войны.