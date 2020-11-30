Турция перебросила новую партию оружия в Ливию

Триполи, 30 ноября. Турецкий военный самолет приземлился на аэродроме «Митига». Очевидцы утверждают, что на его борту в Ливию доставили наемников и боеприпасы.

Пользователь социальной сети Twitter предоставил очередное доказательство нарушения оружейного эмбарго Совета Безопасности ООН со стороны функционеров Правительства национального согласия (ПНС) и их главного союзника — Анкары. Очевидец подтвердил, что грузовое воздушное судно зашло на посадку в аэропорту Триполи.

إستمراراً لانتهاكات حكومة #الوفاق ومن خلفها #تركيا لحظر الأسلحة المفروض على #ليبيا وصلت طائرة نقل تركية لمطار #معيتيقة صباح اليوم — Noor Elbarssi (@NElbarssi) November 30, 2020

Житель Ливии не исключил, что на борту турецкого самолета в североафриканское государство могли доставить боеприпасы и боевую технику.

Напомним, что президент Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр ПНС Файез Саррадж заключили сделку о двустороннем сотрудничестве. Прикрываясь договором Анкара на постоянной основе перебрасывает иностранных наемников и военную технику на подконтрольные триполитанским «властям» территории. Об этом неоднократно сообщали местные жители и международные организации.

Агрессивные действия Турции напрямую нарушают резолюцию Совбеза ООН в отношении Ливии и препятствуют мирному урегулированию кризиса в государстве. Помимо прочего, все вышеперечисленное подрывает женевские соглашения, одним из основных пунктов которых является соблюдение режима постоянного прекращения огня.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Европарламент готов ввести санкции против Турции. Страны ЕС надеются таким образом остановить поставки оружия в североафриканское государство.