Турция ужесточает ограничительные меры в связи с новой вспышкой COVID-19

Анкара, 30 ноября. Увеличение количества случаев коронавируса вынудило правительство Турции ввести дополнительные ограничительные меры в стране.

Местные власти заявили об ужесточении карантина после сообщений министра здравоохранения Фахреттина Коджа о росте заболеваемости до 30 тысяч зараженных в день. Тогда как ранее ведомство занижало официальные данные и публиковало сфальсифицированную статистику, указывая только число госпитализированных пациентов.

Предполагается, что в рамках усиления ограничений, введут запрет на въезд и выезд в самые опасные регионы страны: Стамбул, Измир и Анкару. Помимо этого, ожидается продление комендантского часа на все выходные.

Ранее жители страны обвинили правительство в недостаточных мерах, направленных на борьбу с пандемией. Именно это, по их мнению, спровоцировало резкую вспышку заболеваемости. Анкара искажала ежедневные отчеты, чтобы сохранить туристический поток, поддерживающий государственный бюджет. Отдыхающие не соблюдали обязательный масочный режим и социальную дистанцию, что возмущало турок.

Критика местного населения и международного сообщества вынудила президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявить о введении ограничительных мер. Таким образом было принято решение о комендантском часе, который действует с восьми часов вечера до десяти утра. Помимо прочего студенты и школьники перешли на онлайн-обучение, а рестораны и кафе закрылись.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Турции количество тяжелобольных COVID-19 составляет почти пять тысяч пациентов, а смертность увеличилась до 182 человек в день.