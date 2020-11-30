Волгоградские врачи не смогли спасти зараженную бешенством девочку 

Волгоград, 30 ноября. Девятилетняя школьница, которая заразилась бешенством после укуса щенка, умерла в инфекционной больнице. Врачи почти неделю боролись за ее жизнь.

Девочка из поселка Заволжский Палласовского района Волгоградской области скончалась от бешенства. Родители школьницы обратились к специалистам слишком поздно и упустили время. Почти три месяца заразившуюся лечили в домашних условиях.

Милуокский протокол, по словам специалистов, дал единичный положительный результат только на вирус бешенства от летучей мыши. С каждым днем состояние девочки ухудшалось.

Несчастный случай произошел три месяца назад: во время прогулки школьницу укусила собака. Тогда родители не обратили внимания на жалобы девочки и не отвели дочь в больницу. Кроме того, они утаили и факт смерти животного.

Обращение в поликлинику поступило только в ноябре, когда раны девочки начали гноиться. Врачи областной инфекционной больницы оценили состояние пациентки как тяжелое и приложили все усилия, чтобы ее спасти. Однако школьница скончалась в реанимации. Все контактировавшие с пациенткой сделали прививку от болезни в качестве превентивной меры.

Стаи бездомных собак наводят ужас на жителей Мордовии. Случаи нападения участились в нескольких городах. Власти населенных пунктов следят за ситуацией и решают проблемы по мере поступления заявок.