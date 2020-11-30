Чернышенко: доступ к телефонному номеру по COVID-19 есть у всех регионов РФ

Москва, 30 ноября. Все российские регионы обеспечены доступом к единому телефонному номеру 122 по коронавирусной инфекции. Об этом заявил замглавы правительства Дмитрий Чернышенко.

Каждый день соответствующие органы получают обратную связь от россиян из разных регионов страны. Они поддерживают идею о сосредоточении всех вопросов по COVID-19 на едином номере. Сейчас идет работа по настройке маршрутизации вызовов.

«На сегодня статус следующий - технический доступ к номеру имеют все регионы... В тестовом режиме номер запустили 28 субъектов», — добавил Чернышенко.

Вице-премьер ранее рассказал соотечественникам о разработке правительством механизма финансирования службы такси для поездок медицинских сотрудников. Тестовая система будет введена в ряде регионов, где наблюдается наиболее обостренная эпидемиологическая ситуация.