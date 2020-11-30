Путин почтил память бывшего президента Российской академии наук

Москва, 30 ноября. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего руководителя Российской академии наук (РАН) Владимира Фортова.

Глава РАН ушел из жизни в возрасте 74 лет. Российский лидер отметил насыщенную исследовательскую и общественную деятельность ученого. Он назвал смерть Фортова невосполнимой утратой для отечественной науки. Соответствующая телеграмма появилась на портале Кремля.

«Академик Фортов был выдающимся, всемирно известным ученым, личностью поистине уникального масштаба», — указано в публикации.

Владимир Фортов возглавлял Российскую академию наук в период с 2013 по 2017 годы. Тематика его основных работ связана с экстремальным состоянием вещества и физикой колебаний и волн.

Федеральное агентство новостей опубликовало воспоминания специального представителя президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артура Чилингарова о ночевке с Фортовым на Южном полюсе.