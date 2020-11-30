Первая партия сельскохозяйственной техники из России прибыла в ЦАР

Банги, 30 ноября. Партия из трех колесных тракторов универсального назначения прибыла в ЦАР 29 ноября в рамках плана восстановления сельскохозяйственной отрасли республики.

Согласно достигнутым договоренностям, в ближайшее время в страну будет отправлено еще 40 единиц сельскохозяйственной техники. Предполагается, поставляться будут в основном колесные тракторы, которые могут работать с навесным оборудованием самого различного назначения.

Прибытие сельхозтехники неслучайно произошло в один день с торжественной церемонией запуска программы поддержки и развития предпринимательства в городских и сельских районах ЦАР. Присутствие на этом мероприятии действующего президента Фостен-Арканжа Туадера и премьер-министра страны Фирмена Нгребада прямо указывает на то, что власти республики твердо намерены гарантировать продовольственную безопасность своим согражданам и создать благоприятные условия для развития частного бизнеса в ЦАР.

Поставка тракторов является очередным примером сотрудничества Российской Федерации и Центральноафриканской Республики в самых различных областях. Начиная с 2018 года РФ уже не раз предоставляла ЦАР безвозмездную помощь как в военно-технической, так и в гражданской сферах.