MARUV рассказала о срыве концерта в Уфе из-за срочной госпитализации певицы

Киев, 30 ноября. Украинская певица MARUV рассказала, что однажды из-за усталости почувствовала себя так плохо, что пришлось уехать на скорой из аэропорта прямо перед концертом.

В 2019 году у звезды был плотный график гастролей — настолько, что ей и ее коллективу практически некогда было спать. Как-то раз после выступления в Киеве певице пришлось сразу же лететь на концерт в Уфу. Вместе с командой она успешно долетела до Минска, а затем до Москвы, чтобы оттуда отправиться в столицу Башкирии. Но организм знаменитости был слишком истощен и перед последним рейсом преподнес ей неприятный «сюрприз».

Артистке стало так плохо, что ей вызвали скорую. Бригада медиков госпитализировала уставшую до чертиков исполнительницу, а она не успела сообщить об этом коллективу. Об отмене концерта команда узнала уже после прилета. Зато у музыкантов выдался выходной, пошутила звезда в YouTube-шоу «Блеф».

В этом году график MARUV стал гораздо свободнее. Однако не всех артистов останавливает пандемия. Рэпер Баста провел концерт с тысячами фанатов в Ледовом дворце. В своем Instagram-аккаунте он оправдался за массовое мероприятие в разгар пандемии, сообщило Федеральное агентство новостей.