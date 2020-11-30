Посол РФ отметил открытость России в отношении США

Москва, 30 ноября. Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов надеется на продуктивный диалог между Москвой и Вашингтоном.

По его словам, действия с санкциями и контрсанкциями идут по кругу. Однако Россия оставила открытую позицию в отношении других стран и готова решить разногласия. Дипломат рассказал, что Москва несколько раз предлагала различные проекты по восстановлению сотрудничества с США.

Диппредставитель надеется, что американские руководители перестанут использовать российскую тему для зарабатывания политических очков.

Несмотря на любые сложности, Москва и Вашингтон способны развивать двусторонние отношения, резюмировал Антонов.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что посол РФ назвал условия для диалога с США по СНВ-3. Важно, чтобы Вашингтон не препятствовал вопросам продления договора, пишет НСН.