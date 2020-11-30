Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова ушла на карантин

Москва, 30 ноября. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова со вторника уходит на карантин. Причина такого решения не разглашается, однако сама омбудсмен здорова.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе политика. В связи с уходом Москальковой на самоизоляцию запланированный на 1 декабря всероссийский единый урок «Права человека» пришлось отменить. Мероприятие должно было стать четвертым по счету и предполагало возможность присоединиться к уроку в дистанционном формате.

«К сожалению, уполномоченный с завтрашнего дня на карантине... Мероприятие отменяется», — сказали в пресс-службе.

Ранее омбудсмен поддержала доступность вакцины от коронавируса среди россиян. По ее словам, все граждане страны должны иметь возможность сделать прививку.