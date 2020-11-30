Москва, 30 ноября. Китайские эксперты отметили, что Москва с успехом разрушила планы Вашингтона по морской блокаде России.

Об этом заявили китайские авторы издания Sohu. Обозреватели подчеркнули, что у России есть невероятно мощный военный флот, который обеспечил ей место среди пяти стран с наиболее развитым флотом: США, Франции, Великобритании и, разумеется, Китая. Кроме того, Россия намерена запустить строительство сразу двух авианосцев «Шторм» и «Ламантин».

«Морская блокада США полностью провалилась, строительство двух новых авианосцев может начаться одновременно», — отметили китайские авторы.

Китайские авторы подчеркнули, что строительство сразу двух авианесущих кораблей является смелым шагом, который укрепит имидж России как морской державы. США добавились этого звания годами, постепенно окружая воды вокруг России своими авианосцами. Долгое время у ВМФ РФ был только «Адмирал Кузнецов», который пережил неоднократную модернизацию, но теперь Кремль намерен решить данный вопрос.

По словам начальника института кораблестроения и вооружения центра ВМФ РФ Николая Максимова, на «Шторме» можно будет разместить до 90 истребителей, а в 2030 году ВМФ получит один из самых мощных авианосных крейсеров «Ламантин».

Тем временем американские тяжелые корабли больше не могут чувствовать себя в безопасности. Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что ВКС РФ приняли на вооружение ракеты «Кинжал». Мощь такого снаряда позволяет только за счет кинетической энергии нанести авианосцу непоправимый ущерб одним ударом.