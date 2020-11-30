Сыгравшая агента 007 актриса призвала забыть о ее цвете кожи

Лондон, 30 ноября. Британская актриса Лашана Линч, сыгравшая агента 007 в новом фильме о Бонде, призвала прекратить разговоры о ее цвете кожи и оценивать актерскую игру.

Линч дала откровенное интервью, в котором заявила, что устала от пристального внимания общественности к темнокожим актерам, участвующим в крупных кинопроектах. Она добавила, что подобная роль в знаменитой франшизе — огромный шаг для ее сообщества. Однако для остального мира цвет кожи актера не имеет никакого значения.

«Давайте трезво оценивать конкретный результат. Вы довольны фильмом и персонажем? Вы ему сопереживаете? Здорово!» — предложила звезда.

Она призналась, что не хочет носить громкое звание «первой важной чернокожей женщины» в «бондиане». А в ответ на травлю в Сети актриса отметила, что «белому патриархату всегда есть, что сказать».

О роли Лашаны Линч в фильме «Не время умирать» ранее рассказало Федеральное агентство новостей.