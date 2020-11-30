Майя Санду уйдет из партии после инаугурации

Кишинев, 30 ноября. Избранный президент Республики Молдова Майя Санду покинет пост лидера партии «Действие и солидарность». Об этом она сказала на пресс-конференции.

Вступление на должность президента предусматривает отказ от членства и руководства любых партий. Такие меры прописаны в законодательстве Молдавии.

Президентский срок действующего лидера страны Игоря Додона истекает 23 декабря. Майя Санду заявила, что церемония ее инаугурации пройдет на следующий день.

Выборы президента республики прошли 15 ноября. Санду обогнала Додона, набрав более 57% голосов избирателей. Конституционному суду Молдавии предстоит подтвердить итоги голосования и мандат нового главы.

Федеральное агентство новостей писало, что Майя Санду планирует организовать первый рабочий визит в Киев.