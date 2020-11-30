ВОЗ объявила о риске возникновения новой пандемии

Москва, 30 ноября. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предупредила о возможном риске возникновения новой пандемии из-за неконтролируемого приема антибиотиков.

Вуйнович считает, что массовый неконтролируемый прием антибиотиков при лечении коронавируса может послужить причиной возникновения другой пандемии микроорганизмов, устойчивых к лекарственным препаратам. Людям нечем будет лечиться при заражении вирусными инфекциями, так как антибиотики и противовирусные препараты потеряют свою эффективность, считает представитель Всемирной организации здравоохранения в России.

Поэтому сейчас важно обратить внимание больных и врачей на использование антибиотиков при лечении. Вуйнович считает, что коронавирус послужил толчком для пересмотра рекомендаций для лечения инфекционных заболеваний, сказала Вуйнович в заключение.

Вуйнович предупредила, что не стоит ждать окончания пандемии в ближайшее время. Вирус не намерен никуда уходить, и нам придется научиться с ним жить, считает Мелита Вуйнович. Пандемия закончится только тогда, когда у большинства людей выработается иммунитет.