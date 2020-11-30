Названа стоимость новогоднего стола для россиян

Москва, 30 ноября. Привычный в России новогодний стол окажется финансово неподъемным для многих граждан из-за коронавирусного кризиса, повлиявшего на стоимость продуктов.

Подорожание товаров накануне празднования является привычным для россиян, однако в этом году ситуация обострилась. Почти все самые популярные в Новый год среди граждан продукты значительно подорожали шампанское, красная рыба, икра, мандарины и ингредиенты для приготовления салата оливье.

«В среднем, праздничный стол может стать дороже на 10-12% по сравнению с прошлогодним», — считает аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

К тому же, значительно подорожает алкоголь на фоне грядущих акцизов. Подорожание продуктовой корзины к Новому году на 30-50% предсказывает глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его мнению, россиянам придется отдать для оформления праздничного стола от 13 до 15 тысяч рублей.

Запрет на проведение новогодних корпоративов введен в Республике Крым. О возможных убытках региона рассказали в Федеральном агентстве новостей.