Пекин, 30 ноября. Россия превращается в опасного конкурента для украинских производителей корабельных силовых установок. Такие выводы были сделаны экспертами Sohu.

После распада СССР большая часть предприятий по производству газотурбинных двигателей оказалась на территории Украины. Эта ситуация стала причиной зависимости российского кораблестроения от иностранных силовых агрегатов. В 2014 году Киев отказал Москве в поставках движков для кораблей, и тогда Россия заместила украинский импорт собственным производством, указали авторы Sohu. Москва инвестировала в развитие собственной турбиностроительной отрасли и уже сегодня фрегаты проекта 22350 «Адмирал Горшков» оснащают двигателями, собранными российской компанией «Сатурн».

«В тот момент, когда Украина уже праздновала победу над своими оппонентами, россияне выпустили свой силовой агрегат. Это не только разрушило планы украинских политиков, но и поставило под угрозу дальнейшее существование двигателестроительной отрасли на Украине», — рассказали журналисты из КНР.

Трюк России с самостоятельной разработкой и производством корабельных силовых установок порядком обескуражил Киев. У украинской промышленности появился новый сильный конкурент, ведь в России идет разработка двигателей, которые в перспективе могут быть востребованы в других странах.

«Появление в России дизель-газотурбинной установки позволило не только решить проблему с фрегатами проекта 22350, но и лишить Украину одного из ее козырей», — резюмировали эксперты.

Тем временем Федеральное агентство новостей рассказало, что глава «Укроборонпрома» Игорь Фоменко заявил о необходимости с нуля восстанавливать боеприпасную отрасль в стране. В стране полностью исчез полный цикл производства боеприпасов, и ВСУ зависит от оставшихся запасов и зарубежных поставок патронов и снарядов.

Упадок переживает и космическая отрасль, Украина располагает только советскими наработками. Как рассказал «Царьград», причиной аварии французской ракеты-носителя Vega на космодроме в Куру 17 ноября могла стать неполадка украинского ракетного двигателя РД-843.