Посольство РФ подтвердило похищение россиянина пиратами в Гвинейском заливе

Порто-Ново, 30 ноября. Пираты захватили корабль AGISILAOS, перевозивший продуктов химической отрасли и похитили четырех человек, среди которых был гражданин России.

Сведений о состоянии похищенного моряка пока нет. Остальные члены экипажа судна находится в безопасности. Среди пленных есть граждане Румынии и Филиппин. Злоумышленники пока не выходили на связь. Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с представителями правоохранительных органов и представителями дипмиссии Порто-Ново

Корабль следовал из порта Пуэнт-Нуар в населенный пункт Лом, расположенный в Тоголезской Республике, когда на него обрушились пираты в территориальных водах Ганы. Захват заложников произошел в пяти морских милях от берега.

Преступники совершали неоднократные нападения на корабли в текущем году, передавало Федеральное агентство новостей. Однако морские разбойники покинули судно, не похитив людей.