Производители сахара в России снизили цены впервые за полгода

Москва, 30 ноября. Стоимость сахара от производителей в конце ноября составила в среднем 42 153 рублей, сообщили в Минсельхозе РФ.

По сравнению с предыдущей неделей цены упали на 0,5%, и это произошло впервые с начала июня. Если в Сибирском, Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах сахар подешевел на 4%, 2,7% и 1,1% соответственно, то в Приволжском и Южном округах подорожание продолжилось на 2,6% и 2,2%. Наибольшие отпускные цены зафиксированы в Поволжье и на Северном Кавказе, а наименьшие — на Юге и в Центральной России.

Росстат информировал, что стоимость сахара-песка с начала года взлетела на 66,7%, хотя в ноябре рост потребительских цен начал замедляться. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала наличие жалоб граждан по этому поводу. Впрочем, сильнее всего подорожание отразилось на несетевой рознице, поскольку торговые сети обычно придерживаются жесткой ценовой политики.