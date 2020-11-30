Турция установила новый рекорд по смертям от COVID-19

Анкара, 30 ноября. Турция семь дней подряд ставит рекорд по смертям от COVID-19, пишет издание The Hill.

Ранее Министерство здравоохранения страны неоднократно обвиняли в занижении данных о пациентах с подтвержденным диагнозом коронавируса. Главу ведомства Фахреттина Коджа уличили в публикации сфальсифицированной COVID-статистики.

Однако последние цифры по заражению коронавирусной инфекцией отличаются. Вероятнее всего, Минздрав опубликовал реальное количество пострадавших от пандемии. Вследствие чего страна оказалась на третьем месте по приросту больных за сутки, уступив лишь США и Индии. К примеру, за 28 ноября число инфицированных увеличилось на 30 103 человека.

Это не единственный рекорд Турции. На протяжении последних семи дней число смертей от COVID-19 тоже заметно возросло. Согласно последним данным, за минувшие сутки умерло 185 граждан. Это на 45 процентов больше по сравнению с 19 апреля 2020 года, когда зафиксировали пик первой волны пандемии в стране.

Правительство республики ввело ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, включая комендантский час по выходным дням и закрытие ресторанов с кафетериями. Впрочем, этих действий оказалось недостаточно для снижения количества заражений.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что турецкие медики вышли на демонстрацию в Стамбуле. Они потребовали, чтобы местные власти закрыли границы страны в связи с новой вспышкой заболевания.